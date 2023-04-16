台中市北區錦中街16日凌晨傳出火警，消防人員到場搶救，救出1對母女送醫。（民眾提供）

台中市北區錦中街16日凌晨傳出火警，消防人員到場搶救，救出1對母女送醫。（民眾提供）

台中市北區錦中街今天凌晨傳出火警，1棟大樓的10樓民宅發生火災，消防人員到場灌救，並救出1對母女，75歲陳婦送醫插管治療中、女兒李女眼睛不適，沒明顯外傷，在急診室觀察。火勢約在2時47分控制，據初步了解，疑似母女點蚊香引發火災，至於詳細起火原因仍待進一步調查。

台中市消防局在今天凌晨2時10分獲報，北區錦中街1棟大樓10樓民宅發生火警，消防局派遣各式車輛16輛、消防人員48人，第七大隊林建男組長擔任救災指揮官。

消防人員到場時，該大樓是地下3層、地上14樓建築，10樓客廳及11樓陽台發生燃燒，消防人員救出1對母女送醫，火勢在3時14分撲滅，燃燒面積在10樓約15平方公尺、11樓約1平方公尺，財物損失待查。

10樓民宅由75歲陳婦及45李女兩母女同住，消防人員進入搶救時，因家中堆放雜物，卡住房門無法逃生，經破門將母女救出。

陳婦因火勢煙燻呈現昏迷狀態，院方表示陳女血壓低須插管治療，李女則眼睛稍微不適，無明顯外傷。

李女表示，她們在客廳點蚊香，疑因位置擺放不佳而引發火災，詳細起火原因仍需消防局火調課鑑驗。