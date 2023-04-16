國防部今（16）日表示，中共上午9點36分自甘肅酒泉發射衛星，其飛行軌道通過臺灣北部外海上空。國防部強調，國軍運用聯合情監偵措施，均能掌握火箭發射狀況；雖然部分火箭殘骸墜落臺灣北部外海警示區，但對我國土安全未造成影響。

據《新華社》報導，此次發射的衛星為「風雲三號07星」，屬於氣象衛星，主要功用為氣象預報預測、防災減災及氣候變化應對等，發射後該衛星順利進入預定軌道。