天芳茶行摘下特等獎，茶改場課長林金池表示，特等獎茶葉茶菁條件佳，泡出的湯色碧綠清澈，香氣鮮雅，帶有甜香，極具優質碧螺春的特色。（農業局提供）

新北市三峽有台灣綠茶故鄉的美名，三峽區農會每年都會辦理春季碧螺春評鑑，今年有192點茶品參賽，天芳茶行憑著優質的茶菁條件，泡出甘甜濃稠、香氣鮮雅甜香的茶湯，順利奪下特等獎。新北市農業局表示，透過評鑑和製茶技術競賽，可提升轄內茶農製茶技術，有興趣購買茶品的民眾可洽三峽區農會鮮農直賣所網站或天芳茶行。

農業局指出，今年三峽碧螺春評鑑由茶業改良場課長林金池、文山分場股長潘韋成擔任評審，採國際標準評比，取3公克茶葉沖泡5分鐘，從茶葉外型和茶湯的色澤、香氣、滋味及葉底等項目分級，選出特等、頭等、金獎、銀獎及優良等級，本次有161點獲獎。

其中，天芳茶行摘下特等獎，林金池表示，特等獎茶葉茶菁條件佳，泡出的湯色碧綠清澈，香氣鮮雅，帶有甜香，入喉後甘甜喉韻佳，茶底芽光帶有黃綠色，極具優質碧螺春的特色。

農業局說，天芳茶行目前由第五代青農黃耀寬經營，擁有2公頃的茶園，不僅獲得有機認證，製茶廠也通過農委會安全衛生四星級評鑑認證。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，碧螺春是不發酵茶，以手工採摘青心柑仔茶樹一心二葉茶菁，製皂過程會放置茶菁數小時，不攪拌，改善茶葉風味，沖泡綠茶時，水溫維持在75至80℃間為佳，也適合冷泡、冰泡，突顯香氣滋味，還能保有綠茶多酚、茶氨酸、維他命C等營養成分。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造與自然共好的農業生產環境，吸引青年回流，從事農業，除了辦理評鑑和競賽，也結合大學合作創新特色調飲，提升茶葉價值，詳情可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。