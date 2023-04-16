筆直台9線事故頻傳，台東關山消防分隊及義消分隊排定救助課程。（蔡旻妤攝）

全長將近15公里的台9線關山至鹿野段道路筆直，目前因進行拓寬工程維持雙線道行駛，因此若有駕駛貪快、違規或是不留意經常發生車禍，為此，台東縣消防局關山消防分隊和關山義消分隊特地模擬2車追撞事件，堆疊的車體及有人受困車內，如何協助傷者脫困和建立救援時安全防護等救助課程。

在關山環鎮自行車道旁停放消防車和救護車，吸引路過的遊客和居民好奇是發生什麼事？只見1群穿著消防衣、帽、鞋的消防隊員們正在進行車禍救助課程，地上排列各式的油壓救助器材和發電機；警、義消在現場指揮官的工作分配下從容完成每個救援步驟，包括檢視評估安全救援範圍、破壞車體直到最後順利將受困在車內的傷者救出。

關山消防分隊長賴垣志表示，關山轄區至鹿野的台九省道車流量大加上幾乎都是劃分雙黃線，據公路單位統計2011年到2016年就有55人因車禍喪命。消防單位希望透過強化救助觀念的提升和破壞脫困器材的運用熟練，在遇到勤務時能夠有效而且及時排除障礙並將人命安全救出。賴垣志說，救人固然重要但救援者的安全同樣不能輕忽，希望透過課程並反覆操作，能把受困傷者降到最低的現場傷害然後盡速送醫。

關山義消分隊長周福安表示，車禍救助課程是縣議員陳宏宗發現在省道車禍發生率高，爭取縣府編列經費排定訓練計畫及購買演練車輛提供破壞練習，專業汽車修護達人侯旻宏現場協助並提供專業意見。周福安指出，在編製消防人力有限的出勤下，如何透過義消的協同救援更顯得重要。透過專業講師教官的授課和實際現場操作，模擬各項情境討論有效的救援方式，此次的車禍救助也操作由產科醫師林思宏捐贈的16萬元奧地利製救援平台，成功克服救援受困傷者的救出高度順利完成任務。