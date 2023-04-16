NETO NATION RISE 🫡



The Angels have selected the contract of INF Zach Neto. pic.twitter.com/NrXUi0qcwY — Los Angeles Angels (@Angels) April 15, 2023

天使游擊手內托（Zach Neto）16日首秀，他是2022梯次首位登上大聯盟的菜鳥，今年1月剛滿22歲。內托在大聯盟排行第13位、天使農場第2號新秀，他沒料到這麼快就被叫上大聯盟。「我預計會是今年9月在明星賽之後的事，還要看球隊到時候的戰績來決定，我很高興來到這裡幫助球隊，爭取打進季後賽。」

內托在小聯盟3A展現強悍的打擊能力，他大學時期是個二刀流選手，能打也能投，獲得天使350萬美元簽約金。不過他加入小聯盟之後就轉為全職內野手，此戰擔任第八棒先發游擊手，4打數掛零，吞下兩次三振。

紅襪游擊手張育成此戰表現非常耀眼，幾乎蓋過了其他球星。天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）單場3安，包括兩支二壘打，首局上的那支是他生涯第300支二壘打，成為史上第4位「32歲之前達成300支二壘打、200次盜壘」的全能打者。前面3位都是赫赫有名的球星：威利梅斯（Willie Mays）、邦茲（Barry Bonds）以及A-Rod。

天使兩度被紅襪超前，中繼投手泰普拉（Ryan Tepera）很倒楣，先是捕手連續干擾打擊，平白保送兩位打者，後面張育成在滿壘時對他敲出安打，一下子失掉兩分。後面泰普拉投出觸身球與四壞保送再丟1分，然後肩膀不適退場，總計失3分吞下敗投（1分自責分）。