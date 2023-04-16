港星黃一山為周星馳電影中的御用搞笑配角，演出過《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等經典作品，而近年將事業重心轉往大陸的他，經常會拍片上傳社群平台與粉絲分享日常，日前他在影片中透露，自己最害怕拍親熱戲，隔29年更提到當年拍攝《九品芝麻官》強吻蔡少芬那場戲的內幕。

黃一山表示，當年在《九品芝麻官》飾演皇帝的他，劇中他到鳳來樓找蔡少芬所飾演的飾紅牌藝妓如煙，他透露，其中一幕他強吻蔡少芬的場景，讓躲在床下的周星馳（飾包龍星）及徐錦江（飾豹子頭）大罵禽獸，而多年過去，他透露自己並沒有真的吻下去只是借位而已「因為我覺得親下去會很尷尬，有些女演員還會覺得你好像是不是想非禮她，給她大做文章也不好，所以拍這種鏡頭我比那些女演員更害怕！」

此外，他也提到，就連當初飾演雷豹的徐錦江，也都是以借位方式拍攝，只有劇中飾演協理大臣的演員沒有借位，而影片最後黃一山還向蔡少芬老公張晉幽默說道：「蔡少芬你的老公，張晉你不要吃醋，我沒有親過你老婆的！」

事實上，黃一山原是幕後工作人員，後來因為樣子年輕和個子矮小意外被安排轉到幕前演出，起初多於綜藝節目擔任主持的他，逐漸將演藝事業拓展至戲劇圈，他曾坦言，覺得自己需要追上周星馳當年創造的「無厘頭」文化潮流，且自己也想參與其中，於是便多次演出周星馳的電影。