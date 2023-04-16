美國21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌外洩美國機密情資被捕，友人透露，泰謝拉還在上學時就渴望從軍，但後來對美軍幻滅，「後悔」加入軍隊，也擔憂美國聯邦政府變得太過強大，不過友人們仍認為，他洩密比較像是為了炫耀，不是為了影響政策。

美國21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌在網路上外洩美國機密情報。

上百份美國國防部、情報單位機密文件外洩，美國聯邦調查局（FBI）13日逮捕空軍國民兵（Air National Guard）泰謝拉，目前已知這批文件最初出現在社群媒體平台Discord的一個聊天室，泰謝拉以暱稱「O.G.」在聊天室中發言。

美聯社報導，同學向《波士頓環球報》（The Boston Globe）透露，泰謝拉在校時就相當尊敬軍隊，並且有意從軍，尤其對戰爭史及武器有濃厚興趣，同學鮑威爾（John Powell）說：「我記得他有美軍飛機、軍備的書，就像一本真正的大型教科書。」

鮑威爾說泰謝拉中學時曾被霸凌，但他本人相當樂觀，而且是「友善的人」，和曾在美國空軍服役的繼父感情特別好。

高中同學萊絲（Kailani Reis）說，印象中泰謝拉「非常文靜」，散發出「孤僻的氛圍」，另一名同學阿爾諾德（Sarah Arnold）也記得他喜歡獨處。

根據美軍紀錄，泰謝拉於2019年9月加入美國空軍國民兵，他在新冠肺炎疫情期間與Discord聊天室「Thug Shaker Central」的網友變得緊密，使用Discord的網友多為電玩玩家。

聊天室的一名匿名網友透露，泰謝拉喜歡談論槍枝，是虔誠的基督徒，會和其他網友一同禱告，他說近幾個月來泰謝拉變得對美軍幻滅，會說出一些「後悔加入」的話，「他甚至說，如果我加入，他會揍我一頓。」

這名網友說，泰謝拉甚至擔心美國聯邦政府變得太過強大。

網友說不清楚泰謝拉為何入伍，但認為他需要錢來上大學，指出泰謝拉很會做梗圖，「他很擅長Photoshop」，他形容泰謝拉從來不是非常嚴肅的人，「通常都在大笑和傻笑。」

影片為13日泰謝拉被捕畫面。

泰謝拉近期才被升為一等兵（Airman 1st Class），被分配到奧蒂斯國民警衛空軍基地（Otis Air National Guard Base）第102情報聯隊（102nd Intelligence Wing），儘管他的軍階較低，但他的職責是維護連接機密資訊的網路系統。

聊天室友人透露，泰謝拉不像為了揭露美軍行動或影響美國政策而外洩機密文件，比較像是炫耀。