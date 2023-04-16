中國駐菲律賓大使黃溪連4月14日在一場論壇中呼籲菲國，成為美國的盟友並不意味著成為附庸，菲律賓向美國開放緊鄰台海的軍事基地，這樣只會火上澆油、推波助瀾。

據中國駐菲律賓大使館官網消息，4月14日，中國駐菲律賓使館和菲律賓中國了解協會 （下稱菲中了）在馬尼拉聯合舉辦第八屆中菲馬尼拉論壇，論壇主題為「管控分歧，共同維護地區和平與穩定」。中國駐菲律賓大使黃溪連、菲中了主席蘭比諾分別緻開幕辭。菲前國家安全顧問、眾議院政策顧問卡洛斯，中國南海研究院創始院長吳士存，新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授阿拉爾分別發表主旨演講，菲前總統發言人、新聞部長、知名專欄作家提格勞，中國南海研究院海洋法律與政策研究所所長閆岩、菲武裝部隊退休少將波奎茲分別做專題發言。菲中了第一副主席黃奇昭致歡迎辭。菲中了會長本尼迪克托致閉幕辭。中菲專家學者、企業、智庫、媒體等代表近百人現場出席。

黃溪連在致辭中表示，中菲兩國是一衣帶水的鄰居，和平相處綿延千年。儘管中菲在南海問題上存在分歧，但友好合作始終是兩國關係的主流。雙方一直就海上問題保持著密切溝通。就在上個月剛剛舉行的第23次中菲外交磋商和南海問題雙邊磋商機制第7次會議中，雙方再次就妥善處理涉海分歧進行了深入溝通，中方提出了包括建立共同漁區在內的多項倡議，就是為了進一步加強兩國海上務實合作，更好造福兩國人民。

黃溪連表示，中菲雙方在南海問題上都有自己的主張和立場，有關分歧應由直接當事方在相互尊重基礎上通過對話協商解決。這正是中方提出加強涉海溝通聯絡機制的重要原因。歷史已經一再證明，任何挑釁行為或域外勢力介入不僅於事無補，反而會使局勢複雜化，使問題更加難以解決，並危及地區和平與安全。各方應該汲取歷史教訓，避免重蹈覆轍。

黃溪連表示，當前，台海局勢也面臨著新一輪緊張和嚴峻挑戰。台海局勢緊張動蕩的根源是「台獨」勢力和美國相互勾結。美國頑固奉行「以台制華」戰略，違背所做承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾聯、助台拓展「國際空間」等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。

黃溪連強調，一個中國原則是中國同包括菲律賓在內的182個國家建立外交關係的政治基礎和前提。台灣問題純屬中國內政，不容任何外國干涉。正如棉蘭老問題同樣屬於菲律賓內政，菲方也不會容許任何第三方對菲平定棉蘭老叛亂指手畫腳。從這個角度看，就不難理解為什麼菲在菲美《加強防務合作協議》（EDCA）項下向美新增開放四個軍事基地會引發中國民眾的高度關注和嚴重關切。

黃溪連指出，顯而易見，美國企圖利用EDCA基地干涉台灣問題，不惜犧牲菲和地區的和平發展。許多菲律賓政治人物和民眾對向美開放軍事基地是否真正符合菲國家利益提出質疑。「為什麼新基地距離台灣咫尺之遙？」「菲律賓將如何有效管控美軍在基地預置的武器？」「為什麼菲律賓要為他國而戰？」這些不僅是菲律賓民眾的靈魂之問，也是中國和地區國家民眾之問。

黃溪連強調，菲方有人聲稱向美新增開放四個軍事基地是為了保護菲在台15萬勞工的安全。中國是世界上最不希望台海發生衝突的國家，因為海峽兩岸同屬中華兒女，誰願看到骨肉相殘？但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。如果菲方真正擔心在台15萬勞工的安危，那就更應該旗幟鮮明地反對「台獨」，而非向美開放緊鄰台海的軍事基地，這樣只會火上澆油、推波助瀾。

黃溪連舉例稱，讓美國在本國和本地區增加軍事部署，是否有助於維護主權安全和地區和平穩定？看看美軍在世界各地留下的動蕩、分裂和千瘡百孔的爛攤子吧！答案非常清楚。堅持戰略自主還是甘做附庸？法國總統馬克宏近日給出了一個答案：成為盟友並不意味著成為附庸。

與會的蘭比諾主席表示，域內國家應通過對話協商和平解決南海問題，域外國家插手只會加劇問題和挑戰。台灣問題是中國內政，應由中國人民自己解決。

吳士存院長表示，美菲盟友關係和安全合作不針對中國，是保持未來中菲關係穩定發展的前提。要防止仲裁案對雙邊關係的負面影響捲土重來，同時繼續探討油氣共同開發，開展中菲海上執法部門合作，更好管控危機和預防海上衝突。

卡洛斯顧問建議，先從高敏感的政治分歧轉向低敏感的務實合作，如探索漁業合作、食品安全等。阿拉爾教授表示，大國競爭不應成為零和博弈，應保持戰略對話，尊重並承認彼此核心利益，同時應警惕並堅決反對代理人戰爭。

與會嘉賓還就妥處兩國涉海分歧、南海航行自由、抵制虛假信息等回答線上線下觀眾提問。此次論壇通過中國駐菲使館和菲中了臉書、推特等網路平台同步直播。