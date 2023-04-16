美國財政部長葉倫在今天播出的採訪中表示，近期銀行業歷經動盪後，美國各銀行在放貸方面可能趨於謹慎，但仍預測國內生產毛額（GDP）可「適度」成長。

法新社報導，上個月加州矽谷銀行（SVB）突然倒閉震撼金融界，旋即又有另一家美國地區銀行宣告倒閉，而瑞士投資銀行巨頭的瑞士信貸（Credit Suisse）也在危機壓力下與宿敵瑞士銀行（UBS）合併。

葉倫（Janet Yellen）在今天播出的受訪內容摘要中告訴美國有線電視新聞網（CNN），銀行在營運方面很可能變得「更加謹慎」，對家庭或企業的放貸可能趨於保守。

這可能使得信用額度緊縮，加上升息會對經濟活動帶來壓力，可能有助放緩通貨膨脹。

不過葉倫在11日的記者會時指出，她「現階段還沒實際看到與信用額度緊縮的相關證據」。

儘管銀行業出現動盪，葉倫告訴CNN她對美國經濟的預測不變：「我認為美國經濟仍會適度成長，勞動力市場將持續強勁，通膨也將放緩。」

她說：「就我看來，目前還沒看到任何足以引人注目或夠重大的事件，會顯著改變美國的經濟前景。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120416