近日富士康將撤出大陸甚至裁員的傳聞不斷，陸媒實探蘋果手機iPhone最大代工廠富士康鄭州科技園，發現其員工配套生活區「豫康新城」變得冷冷清清，商業街空蕩蕩，許多餐廳關門大吉。隨著印度產iPhone的比重越來越高，據傳富士康鄭州員工目前僅剩6、7萬人，與最輝煌時期的30萬人形成對比。

位於河南鄭州市航空港區凌空街的豫康新城，是10多年前富士康入駐港區之後，最早承接富士康員工的生活居住區之一，其熱鬧程度被看作是富士康鄭州運營的晴雨表。上海第一財經記者最近走訪當地，發現富士康鄭州科技園的配套生活區輝煌不再。

豫康新城以商業街為分界線，分為南北兩區，共有50多棟居住樓。已經在富士康工作了快10年的倉庫職員馮建告表示，過去在富士康的用工高峰期，曾有近10萬人在這裡居住。餐館、網咖、超市以及KTV、飯店等過百家店鋪遍布商業街。

富士康鄭州園區的員工數量一度多達30萬人，為了安置更多的員工，港區又先後興建了多個宿舍區。曾在商業街開設麵館的李現說，前些年，豫康新城入住的員工數量多的時候，自己的生意很不錯，扣除房租、工資、食材費，每月也能有2、3萬元（人民幣）的利潤。

但報導指出，4月13日當天，豫康新城商業步行街空蕩蕩，幾乎看不到人，兩邊的店鋪幾乎都閉門停業，有的乾脆掛著出租、轉讓的訊息，其最直接原因是員工數量下跌。多位富士康員工說，即便不與高峰期相比，如今仍在職的員工數量，也比去年減少了很多。

「現在的人比年前少了一半多，」在富士康周邊部門任職的錢均說，本來往年的3、4月分就是用工淡季，但今年人又比往年少得多。一方面是今年富士康在完成訂單交付後，降低了「返費」（招人獎金），很多人就離職了；另一方面是，現在很多新產品還在優化開發階段，沒安排員工加班，用工量也少；至於第3個原因，則是部分產能轉移到印度等地後，減少了用工需求。

錢均說，以往富士康也在印度建有代工廠，但規模很小，近年來，擴建力度越來越大，如今已開始代工生產蘋果手機。為了讓印度廠區快速運轉，富士康還從鄭州、深圳、台灣等地調派一些部門負責人，到印度負責招募、培訓當地工人。訂單走了的最直接結果是富士康鄭州園區的員工減少。多位富士康員工表示，目前仍在園區上班的僅剩6、7萬人。