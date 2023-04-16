1位消費者日前到新竹地區1家百貨公司美食街吃關東煮，結果發現一整隻的小蟑螂，整個人心中是充滿恐懼與噁心，因此將照片PO上臉書《新竹爆料公社》，提醒社友多留意；業者表示，會督促業者加強員工訓練與環境衛生；有網友則是安慰說，「整隻的還好啦，半隻的才有問題。」！

這名網友是在上周到新竹市1家百貨公司美食街用餐，網友說自己很久沒吃關東煮了，因此最後選定了要吃關東煮，但吃了2、3口時，竟發現有1隻小蟑螂在湯水中。

網友說，他頓時心中充滿恐懼與噁心，當下有與店家反應，並提醒要多注意，不過對方似乎不打算處理掉整鍋關東煮，幾個店員在那邊看還有蟑螂？

他PO文說，明白餐飲業難免偶爾有小蟑螂，但處理方式不是很認同，各位社友如有外出進食，自己吃東西注意點，他是單純分享，不多作討論與回覆。

對此，百貨業者表示，據了解，當下店員接獲民眾反映食材中有小蟑螂有點慌，才導致沒有及時應變，業者已與總公司派員到該攤位加強內部環境清潔與人員教育。

而網友則紛紛留言說，「加菜」、「長得像蟑螂的紅蔥頭啦」、「恐懼就此誕生」、「這是小隻而已，沒看到的不只這樣，有做過餐飲的人都知道」、「好吃的祕訣被發現了」、「當作擋煞吧」、「別擔心，至少是整隻的，看到剩半隻才有問題」。