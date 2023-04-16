2人獲救後送往基隆長庚醫院急救。(黃敬文翻攝)

新北市萬里今(16日)早發生單車騎士跌落山谷意外，有4名比利時遊客來台灣旅遊，當時他們在萬里山區騎單車旅遊，沒想到其中2名男性騎士疑似下坡時速度過快，不慎撞到橋墩自摔，其中一人更跌落4公尺深的山谷，警消獲報後火速趕抵現場救援；所幸兩人雖都有骨折情況。但意識清楚，救護人員將2人救起後緊急送醫急救。

據了解，這4人是來自比利時的遊客，當時他們在萬里山區騎單車旅遊，沒想到下波時疑似車速過快，有2名騎士失控撞上橋墩，其中1人重摔在地，造成鎖骨骨折、胸口疼痛，另1人則因強大的撞擊力道翻身跌落山谷。

同伴見狀趕警報警求救，並傳送事故座標待援，新北市消防局獲報後立即派遣7輛消防車、16名消防人員趕赴救援，現場透過器材車吊臂進行吊掛作業，將掉落山谷的男子救起，他的右大腿有骨折的情形，不過所幸自摔的兩人皆意識清楚，後續消防人員緊急將他們送往基隆長庚醫院急救，詳細肇事原因仍有待釐清。

新北市第六消防大隊長羅億田表示，民眾因未熟悉路況而導致失控或失速自摔的事件時有所聞，因在騎乘自行車之前，一定要先做好足夠的準備工作，在出發前一定要了解你所騎乘路段的地形和路況等資訊，如果遇到某些路段不熟悉或者有限制性交通規則時也可以先下自行車步行。