方念華主持的《TVBS看板人物》日前走訪實境節目《來吧！營業中2》的星之沙龍，「藝術總監」謝金燕鮮少接受專訪、充滿神秘感，這次與方念華聊了許多心底話，自曝除睡覺之外，平常24小時都在縮小腹，開玩笑說：「完美狀態能夠美化市容，在我的字典裡沒有『邋遢』兩字，隨時隨地準備好，就是姐姐的座右銘。」

謝金燕這10幾年來選擇性工作，笑喊這次《營業中2》完全超出她期待的累，不過也希望大家可以多看看謝金燕不同的一面，她就可以放下心裡時刻保持完美的壓力，方念華聽了則開玩笑表示：「隱藏式攝影機再加一倍。」

謝金燕（右）與方念華聊了許多心底話。（TVBS提供）

修杰楷（右）、楊銘威（中）爆料謝金燕驚人小秘密，讓方念華超驚訝。（TVBS提供）

談及對於謝金燕的印象，節目中的「酒水部部長」楊銘威一開始猜想是非常有距離，應該是很冷酷、話很少的，但實際相處後才發現其實蠻常笑，「實習設計師」修杰楷在旁認同：「帶動我們很多的向心力，看到她如此地投入，也不覺得辛苦。」

不過修杰楷、楊銘威接著爆料，有次收工安排在咖啡廳交換禮物，謝金燕卻語出驚人「20年來沒有去過咖啡廳」，讓主持人方念華不禁驚訝大喊「真的假的！」，修杰楷同樣表示也很難想像。該集將於今（16日）晚間11點在TVBS 56頻道播出。