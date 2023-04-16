日前表態參選高雄第6選區（鼓鹽前新苓）立委的喜樂島聯盟主席郭倍宏15日下午在高雄美術館周邊與民眾握手、發傳單時，竟突然有一群警察將他包圍，稱民眾檢舉他違反道安條例，郭倍宏怒批，難道老百姓沒有握手、發傳單的自由？這根本是「新白色恐怖」。

郭倍宏表示，他15日下午5、6時許在住家高雄美術館附近和人握手、發傳單，沒有大聲喧嘩、沒有大聲公，更沒有在市集擺攤，但現場卻突然來了5、6名警察將他團團圍住，並指稱有民眾檢舉他違反道安條例，影響行人用路安全。

「難道不能在住家附近握手、發傳單？」郭倍宏質疑，他是開著大卡車去人行道衝撞嗎？影響行人用路安全這麽離譜的理由，「波麗士大人你嘛幫幫忙！」有人匿名檢舉，就把他當成是犯罪嫌疑人，是不可以和人握手接觸？不可以發傳單？這到底是哪個年代的白色恐怖？

郭倍宏痛批，下次再發生類似的事情，高雄市長陳其邁要不要出來說明一下，人們沒有握手自由，沒有發傳單自由？還有，警察不抓作姦犯科的人，卻只緊盯握手、發傳單的老百姓，理由是匿名檢舉，好個匿名檢舉！原來現在還有這種新白色恐怖！