母親節好康報到！博客來即起至4月30日推「寵愛計畫」，最強送禮5折起，活動主打美妝、家電、美食、保健、家居生活、服飾配件等獨家限定優惠組。首週「送禮強檔」輪番上陣，結帳滿額9折起，百件暢銷日用品99點OPEN POINT免費換，選擇7-11取貨登記送CITY CAFE中熱拿(至4月25日止)。搶搭普發商機，祭出6000元放大回饋，全站消費累計滿6000元，登記送600，禮物卡滿額回饋10％。

普發6千元提前引爆母親節商機，博客來發現美妝商品買氣提前增溫，4月起已較平日成長2到3成，在換季、出遊潮的帶動下，抗敏、防曬商品備受消費者關注。美妝週年慶3折起，強檔品牌神券最高省2280元，主打發燒特惠組，如ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 小棕瓶全明星開運組，原價11674元，特價3850元；Melvita蜜葳特人氣花粹大容量超值組1980元，買大容量送正貨；還有「理膚寶水」新品上市B5全面修復凝乳40ml超值限定組，活動價990元。

博客來指出，「黃金」具備保值、抗通膨特性，今年第一季銷售表現較去年同期業績成長3成以上，「金飾」躍升為母親節送禮熱門選項，母親節活動推出多款造型金飾搶市，如「金品坊」999.9黃金心心相印墜飾 0.28錢±0.03，特價4043元，「TLH」兔奔幸福 黃金項鍊 約重0.20錢±3厘(純金9999)，特價2988元，搭配銀行優惠省更多。另外，iPhone14新機、按摩、美容家電以及智慧多功能廚房家電等也是檔期熱門選項，不僅能夠為帶來舒適的生活體驗，還能彰顯你對媽媽的愛和關懷。

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