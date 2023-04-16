Andrew Wiggins had a chance to hit the go-ahead bucket.



Sacramento is LOUD 🗣️ pic.twitter.com/YdJjziDw49 — ESPN (@espn) April 16, 2023

相隔16年重返季後賽行列的國王，這次讓衛冕軍勇士跌了一大跤！福克斯16日轟下全場最高38分，蒙克也替補拿下32分，其中包含14罰全進的穩定罰球表現，攜手帶領地主國王126比123險勝勇士，除拿首輪系列戰第1勝，也讓勇士的衛冕之路蒙上陰影。

正如賽前預告，威金斯直到首節還剩6分21秒才被換上，雖然首次三分出手沒進，隨後卻靠上籃接連取分，打完首節，兩隊29比29打平；勇士在上半場結束前，靠著威金斯、柯瑞聯手小幅拉開，打完上半場，勇士61比55領先，且半場就有4分得分上雙。

勇士第三節一度擴大領先到10分，沒想到國王卻靠萊納斯、蒙克兩名替補凶猛火力追上，更在前3節打完，反以91比90超前；來到末節，福克斯繼續火力全開，搭配蒙克、沙波尼斯兩人支援，打到最後3分鐘，國王取得119比114領先優勢。

打到最後1分19秒，柯瑞三分球命中，勇士追到只差兩分，可是福克斯最後58.7秒兩罰中1，柯瑞馬上切入放進兩分，接下來威金斯雖有機會投進超前三分球，可惜並未命中，讓蒙克最後2.9秒兩罰俱中，勇士喊出暫停部署最後一擊，結果交給柯瑞三分出手彈框而出宣告國王險勝。

國王除了福克斯與蒙克攜手攻下70分，萊納斯也替補拿下16分，哈里生巴恩斯13分，沙波尼斯12分、16籃板；勇士以柯瑞30分最高，克雷湯普生也有21分，相隔兩個月復出的威金斯與普爾各有17分，迪文森佐10分，雙方下一場將於18日續在國王主場進行。