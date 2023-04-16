盧秀芳邀大家下載「中天新聞網APP」。（中天新聞提供）

中天主播盧秀芳的專業見解及親切風格，使主持的中天《盧秀芳辣晚報》擁有一票死忠「辣粉」，不少人以實際行動表達支持，就有年邁長者直接抱著10萬現金到電視台要捐款，盧秀芳對支持者的心意滿懷感念地說：「與其說是我的個人魅力，不如說是中天新聞的魅力。」

她感動的事已數不完，像是到中天快點購網路平台買東西，只要輸入主播或節目的特定代碼，就能累積績效，辣粉為了幫《辣晚報》衝名次拿獎金，不僅熟背代碼，更傾力應援，「真的沒想到大家都很團結，有夠給力讓我們一直第一名」，盧秀芳坦言當初做節目時，沒有想到與粉絲的互動會如此真實又貼近，她也時常看著留言就被逗笑：「辣粉真的都是非常具有正能量的一群人！」

身為新聞人，盧秀芳每日必須大量瀏覽資訊，從中抽絲剝繭找出觀眾真正想理解的時事，她光手機就下載超過20個新聞APP，不只亞州，還有歐美國家等國際性APP都有，吸收後才能從不同觀點切入，讓觀眾多面向地掌握國內外新聞，她還笑稱這幾年近視已不知加深多少度。

中天新聞自轉型新媒體，與閱聽眾的互動更直接，盧秀芳也感受到台灣民眾具有危機意識，「大家覺得台灣不能變成一言堂，所以對於中天有更多的關愛，但這也是大家對台灣的大愛，言論自由的部分，實在太重要。」中天新聞為讓閱聽眾更即時便利接收新聞資訊，17日正式推出「中天新聞網APP」，讓大家免費下載。