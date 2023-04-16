應越南外長的邀請，美國國務卿布林肯於4月14日到16日對越南進行訪問，將與越方就共同紀念全面夥伴關係建立十週年、雙邊關係發展與升級、未來合作方向、地區安全和國際問題等議題進行會談。布林肯此訪，與不久前的美國大型商貿代表團訪越、兩國領導人電話會談等事件加在一起，形成兩國關係的一波「小高潮」，也引發外界對越美關係的熱議，有的人甚至將其與美國當前對華無理打壓和遏制的政策聯繫在了一起。

越南問題學者司鎮濤15日在《環球時報》撰文稱，布林肯訪越也好，越美關係進一步升溫、抑或升級也好，短期看都不會對地區安全環境產生重大影響，這是由越南內外政策長期穩定的特點所決定的。但是，不變中仍然隱藏著變化，我們在對近期越美關係的觀察中，有三個方向值得關注。

一是看越美的「夥伴關係」會被如何炒作。美西方炒作越美全面夥伴關係升級的事已經有一段時間了。越南與中國建立了全面戰略合作夥伴關係，與俄羅斯建立了全面戰略夥伴關係，與英法日等十幾個國家也建立了戰略夥伴關係，因此有不少人認為，越美關係未來由全面夥伴升格為戰略夥伴將是大概率事件。

對於越南而言，它從越美關係中得到好處並不是靠這個名頭，因此在這一問題上並不著急。然而，對於美國而言，這個名頭還是有一定價值的。越南近年來在東盟的影響力日益上升，因此提升美越關係對拜登政府來說是一張不錯的外交成績單；最關鍵的是提升美越關係有利於美方的「遏華事業」，因此華盛頓相較而言顯得更加迫切。近年來，美西方不僅不斷催促越方要在這方面「盡快有所作為」，而且還時不時把這個美越雙邊問題炒作成中越關係問題，說什麼越南遲遲不表態是因為「擔心激怒中國」，挑撥中越關係的意圖十分明顯。

司鎮濤表示，中國從不干涉別國內政，也尊重越南獨立自主發展對外關係。但司鎮濤估計，不久後若越美關係有所升級，西方媒體又會製造出諸如「美國外交勝利」「中國更加孤立」以及「越南不懼脅迫」等新的話題，借機對中國形成一波外交和輿論壓力。

二是看美國拉攏越南有什麼新招。美近年來利用中國周邊國家對華進行牽制和施壓，這早已不是什麼新聞。為了達到這一目的，華盛頓不斷加大對相關國家拉攏的力度，具體到越南而言，美國更是下了大功夫。過去一段時間，美對越拉攏主要是從經濟和安全兩方面開展的。經濟上，美國利用自己是越南第一大出口市場這一點，讓越南對美國的一些全球戰略採取了配合的姿態（如TPP和「印太經濟框架」），而前不久美大型商貿代表團訪越，也讓一些人對越美關係充滿期待。在安全上就不用多說了，美近年來在南海問題上沒少為越南抬聲勢，拉偏架。

除經濟和安全外，華盛頓還有意「幫助」越南提升「地區及國際影響力」，如2019年就將美朝領導人的會面放在河內；烏克蘭危機爆發後，美還一度想讓越南在反俄問題上「發揮」一下，最終因越南不願傷及對俄關係而作罷。前些時候，今年G7的輪值主席國日本表示要邀請越南領導人參會，這背後大概率又是美國在使力。美國在對越關係上如此上心，估計日後還有不少花樣，值得關注。

三是看越南如何實現自身利益最大化。對於美國的拉攏及其背後的圖謀，越南始終保持著戰略清醒，越南政府在各種場合反覆表示，不選邊站隊，不介入大國競爭，希望同時與美中兩國保持穩定與合作關係，爭取越南利益最大化。這一政策取向近年來在越南國內廣為社會各界所接受，烏克蘭危機全面升級後更是如此。

不過，越南不介入大國競爭，並不表明它不會利用大國博弈來實現自身利益最大化。未來，越美在全球產業鏈等問題上的合作能走多遠，對地區經濟環境及對中國會產生怎樣的影響，是一個值得關注的問題。另外，近年來越方在處理與周邊國傢具體矛盾和分歧時，呈現出「在政治、安全上穩定和克制，在外交、輿論上強硬」的特點，在美不斷升級對華圍堵、打壓的背景下，越是否會進一步突出這一特點，以及這種情況對其處理與周邊國家的矛盾分歧會產生何種影響，也值得關注。