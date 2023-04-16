Youtuber 台南Josh時常在影片中分析棒球賽事，卻因預測結果常與實際相反，被當作棒球反指標，更被網友戲稱為「國師」。由於張育成開賽後都未見好成績，於是他昨（15）日更新影片，分析張育成的弱點，沒想到對方就在今（16）早的比賽中奪下好成績，讓網友紛紛讚嘆：「真不愧是國師。」

台南Josh昨（16）日更新影片，暢談張育成開季以來都未有安打的關鍵，指出對方的弱點就在於只會打快速球，遇到慢速的變化球就沒辦法，並鼓勵張育誠要積極揮棒，不然會更難追分。

台南Josh被網友敲碗，希望「國師」相救。（圖/Youtube 台南Josh）

影片一出，讓大批網友湧入，「感謝國師出手相救」、「國師幫到這了，部長加油」、「國師加持過，勢必能拿到一安」，就連台南Josh也留言：「我能做的，就到這裡了。」

結果張育成在今（16）早的賽事，果真以2支安打4分打點幫助球隊逆轉勝，不僅讓網友再次驗證了「國師」的功力，就連台南Josh稍早也在臉書發文自嘆：「是不是可以開始籌備祭改的線上課程了？科學就是如此的不堪一擊。」