活動期間到漢堡王「線上預訂」指定套餐，選擇19日取餐 並輸入「LOVEBK」就送原味小華堡加刮刮卡乙張，有機會帶走北海道雙人機票。（漢堡王提供）

母親節檔期，不只烘焙業者搶商機，速食業者也不錯過，肯德基將於18日推出全新「海苔肉鬆脆雞」與「玫瑰荔枝Q蛋撻」，不論是潮媽、萌媽，每位百變女神媽咪都可在肯德基找到心中所愛的美味。

肯德基「海苔肉鬆脆雞」用跨世代美味記憶中的海苔雞肉鬆結合酥脆多汁的咔啦脆雞，中西混搭迸發出百變鹹香新滋味，將於18日至5月22日限定開賣。肯德基還為母親節量身打造全台限定一萬份的童趣「食光寶盒」，17日前PK雙饗卡APP會員搶先預購，18日起正式開賣。「食光寶盒」內含新品海苔肉鬆脆雞、玫瑰荔枝Q蛋撻，還有肯德基獨家童玩寶盒﹔有首度亮相的肯德基爺爺紙娃娃、肯德基x卡娜赫拉聯名超萌貼紙、竹蜻蜓、發光陀螺、毽子等，充滿童趣與經典美味全在這一盒。

另18日同步推出期間限定「玫瑰荔枝Q蛋撻」：以163層手工酥脆撻殼外皮，濃郁奶蛋內餡搭配清甜荔枝醬組合，上層有著淡淡玫瑰香的粉紅荔枝奶霜，再加上以新鮮玫瑰花點綴的Q彈荔枝凍，創造出視覺和味覺饗宴。肯德基更與「卡娜赫拉小動物」合作，推出期間限定聯名設計禮盒與提袋，27日前PK雙饗卡APP會員優先預購，限量2萬組。

漢堡王大手筆祭好康，18日前於官網預購華堡系列套餐，並指定19日取餐，或是19日於門市臨櫃購買華堡系列套餐，即可獲得小華堡乙顆加限量刮刮卡，刮刮卡數量有限送完為止，越早預訂優先享有。獎項包含北海道雙人來回機票、MACBOOK AIR筆記型電腦、NINTENDO SWITCH等超狂好禮；另即日起至18日於指定貼文完成留言加碼再抽「小華堡兌換券」乙張。