高雄仁武警方於4月15日到仁武區鳳仁路臨檢小吃部。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄仁武警方於4月15日凌晨攔查仁武區鳳仁路某間越南小吃部，查獲12名失聯移工，並於其中2間包廂內查獲愷他命及FM2（一粒眠）等三級毒品。全案訊後依入出國及移民法、違反毒品危害防制條例移送偵辦。

仁武警方日前深夜執行擴大臨檢，由分局長張泰賓親率警力到鳳仁路某間越南小吃部臨檢。警方考慮外籍移工常會拚命逃避警方查緝，為保障警員安全，先於側門周遭埋伏，採前後包夾方式，立即進入小吃部內的包廂。

當警方進入包廂時，外籍移工還在歡唱，還有人疑似食毒品，渾然不知發生何事。員警眼尖發現一包疑似毒品的白色粉末，經檢驗呈現三級毒品陽性反應。再發現包廂內越籍男移工5人藏有三級毒品FM2、愷他命混和包及K盤，而另一間包廂內越籍移工19人（14男5女）也查獲有愷他命及殘渣袋。

警方將18男6女帶回分局調查，並釐清包廂內毒品來源。全案訊後依違反毒品防制條例函請裁罰，另由移民署專勤隊協助確認失聯移工身分，目前已知共計12名失聯移工（11男1女），待身分全數確認完畢後，依入出國及移民法解送移民署專勤隊處置。

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