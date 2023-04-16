「尋你所愛、愛你所擇」永續市集多由親子檔擺攤，吸引不少民眾駐足採買。(曹婷婷攝)

「尋你所愛、愛你所擇」永續市集多由親子檔擺攤，吸引不少民眾駐足採買。(曹婷婷攝)

422世界地球日，為喚起民眾環保愛地球、善用資源及減少廢棄物產生，台南市政府環保局今天舉辦「尋你所愛、愛你所擇」永續市集，現場近30個攤位，不少親子檔擺攤販售家中書籍、玩具等二手物品，推廣延續物件生命理念，「你不要的，可能是別人需要的！」

這場二手好物市集一早於台南市立圖書館永康總館登場，市長黃偉哲也親臨現場，當場還逛了起來。他說，南市府積極響應「422世界地球日」理念，推廣將廢棄物資源化，甚至變成大家喜愛的物品，也藉此鼓勵大家在日常生活落實綠生活行動，減少廢棄物產生，邁向2050淨零轉型目標。

環保局表示，此次永續市集邀集近30個攤位，一大特色是親子檔參與，讓孩子們從小在生活中扎根，養成環保不浪費、避免減少使用一次性產品及愛物惜物的觀念，展開永續好物的新生活。

不少親子檔把家中孩子的童書、玩具、玩偶、包包等物品搬出來展售，有家長表示，希望讓孩子從中學習這些自己不用的物品，之於別人可能還是相當實用，也有小朋友說，把繪本、玩偶等家中閒置物品拿出來賣，既可賺零用錢也能讓有需要的人帶回家。

環保局長許仁澤表示，日常生活中隨手一個簡單的小動作，如攜帶環保杯、環保餐具、環保袋、吃在地食材、旅遊自備盥洗用具、搭乘大眾運輸工具，選購環保標章商品等，都能對地球環境有所幫助，希望市民從小地方實踐綠生活。