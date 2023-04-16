11：26花蓮規模4.1地震 最大震度4級 11:352023/04/16 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 11：26花蓮規模4.1地震 最大震度4級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，今天上午11時26分花蓮萬榮鄉發生規模4.1地震，震央在花蓮縣萬榮鄉，地震深度19.6公里，各地最大震度花蓮4級，南投3級，中雲宜東1級。 11：54台東規模4.1地震 最大震度4級 台股ETF 3月底資產規模首度突破1兆元大關 加拿大西部外海發生規模6淺層地震 無海嘯威脅 #規模4.1 #花蓮 #萬榮鄉 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮光復市區交通亂象多 優先改善路口路面安全標示 17:342023/04/13 生活 防台11線對撞再重演！ 花蓮警6月在這路段設區間測速 12:242023/04/11 社會 藝術家為地震創作 悼念0206地震罹難住戶 15:142023/04/12 生活 花蓮20條絕美步道吸遊客 首週湧入逾千筆登錄 16:282023/04/11 生活 地牛大翻身！印尼爪哇海域規模7.0強震 飯店客奪門而出 20:072023/04/14 國際 可惡至極！6次酒駕男又再犯 撞斷8旬老翁腿還肇逃 13:452023/04/15 社會 花蓮樂活盃健美賽「肌」爆熱血 9月再迎高規格健美節 16:302023/04/13 體育 守護百年瓊崖海棠人行道 花蓮市公所修建觀景平台 17:452023/04/14 生活 《國際產業》8000人砍到剩1500人 馬斯克：推特本季現金流轉正 15:482023/04/12 財經 吉普車隊擅闖花蓮七彩湖 輾壓箭竹林 網轟：老鼠屎 11:482023/04/11 社會 路透：伊朗假稱送地震物資到敘利亞 運的是軍火 20:122023/04/12 國際 花蓮兩潭自行車道優化 景觀橋至曙光橋鋪上彩色瀝青 15:222023/04/15 生活 高中足球聯賽》高男北門神奇逆轉 連兩年與惠文爭冠 20:342023/04/13 體育 《科技》數位消費者服務正夯 2027年規模上看5130億美元 09:472023/04/16 財經 路過要小心！ 台11線鹽寮段海提破損擴大 花蓮工務段緊急補強 16:212023/04/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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