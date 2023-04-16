氣象局地震報告顯示，今天上午11時26分花蓮萬榮鄉發生規模4.1地震，震央在花蓮縣萬榮鄉，地震深度19.6公里，各地最大震度花蓮4級，南投3級，中雲宜東1級。

11：54台東規模4.1地震 最大震度4級
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