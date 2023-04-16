政治人物國際知識挑戰賽

爭取年輕族群認同，民進黨國際事務部及青年發展部4月30日將舉辦「2023全國高中職國際知識競賽」，黨主席賴清德和民進黨各黨公職及地方黨部日前都透過臉宣傳。民進黨國際部今天也釋出首支宣傳影片，由民進黨發言人、國際事務部主任謝佩芬化身主持人，出題考驗竹北市長鄭朝方的國際知識。

影片中，謝佩芬首先就鄭朝方的法律人背景出題，接連國際法院和國際刑事法院的題目，鄭朝方皆秒答對。接著，謝佩芬提及鄭朝方是「斜槓青年」，過去曾於2008年入圍金曲獎、2016年為蔡英文總統創作過競選歌曲《台灣花》，邀請鄭朝方在現場一展歌喉唱幾句，謝佩芬邊聽邊打拍子說：「如果這是歌喉挑戰，他已經是優勝了！」。

同為客家人，謝佩芬也向鄭朝方提問「哪些國家有客家人的分佈？」鄭朝方除了答題外，更強調「不要再講客家人小氣，客家人是不浪費！」鄭朝方更以客語「聰明的年輕人就是你」，邀請對於國際、外交、政經有興趣的高中職學生組隊報名。

影片中，鄭朝方四題錯了一題；曾為調香師的他更反問謝佩芬，「世界的香水之都在哪裡？」讓謝佩芬直呼，鄭朝方如果參加競賽，冠軍「一定就是鄭朝方拿走啦！」

謝佩芬表示，為促進年輕學子對國際事務的興趣，民進黨國際部於2021年首度舉辦全國高中職國際知識競賽，去年二度舉辦，學生反應踴躍。今年為民進黨國際部第三度舉辦，初賽訂於4月30日上午舉行，分為北、中、南、東四區同時進行，決賽將於5月20日於台北舉行，冠軍隊伍將獲得獎金2萬元。