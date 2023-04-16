台東縣綠島鄉4月3日上午11時發生機車騎士死亡交通事故，台東縣警局今天公布初步肇事原因。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

有網友在網路社群平台DCARD爆料，清明連假期間李姓騎士在綠島環島公路打算迴轉，導致後方機車騎士反應不及撞上，後方騎士後送仍不治。台東縣警局今天針對此事故作出回應，並公布初步肇事原因。

台東縣警察局台東分局說明，台東縣綠島鄉4月3日上午11時發生1件機車騎士死亡交通事故，34歲李姓機車騎士沿綠島環島公路行駛，至事故地點欲迴轉時，與同向直行後方的59歲項姓機車騎士發生碰撞，項男頭部受創，經後送台東治療仍於4月7日不治，經檢測雙方均無飲酒。初步分析肇事原因，李姓男子迴轉未依規定，項姓男子未注意車前狀況。

台東警分局長陳蔚文提醒，未戴安全帽是造成頭部重創主因。綠島、蘭嶼地區即將進入旅遊熱季，島上旅遊又以機車為主要代步工具，未戴安全帽將導致重傷高風險，加上離島醫療院所無法進行大型手術，後送回台過程恐延誤治療時機。

台東警分局除持續取締未戴安全帽違規外，也針對酒駕特別規畫日間時段高強度取締，期能降低民眾因車禍導致受傷或死亡風險。