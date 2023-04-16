隨著全球疫情退散，睽違已久的時尚派對和夜生活也逐漸復甦，伯爵（PIAGET）為迎接即將來臨的後疫歡樂派對，發表《SOLSTICE》系列與珠寶腕表，色彩繽紛、絢麗奢華的珠寶作品，在細節融入雞尾酒元素，為夜幕低垂登場的慶祝派對更添歡欣愉悅的氣息。
風格奢華璀璨的伯爵珠寶，向來是女星走紅毯或是出席晚宴派對的首選，早在2009年伯爵就推出一系列以雞尾酒為靈感打造的雞尾酒戒，以碩大的彩色寶石呼應色彩鮮豔的雞尾酒，藉此吸引目光，同時也有女人自我宣示的意味兒，引領了雞尾酒戒的流行風潮。
《SOLSTICE》珠寶列共有三大篇章，第一篇章以高級訂製禮服為靈感，如蕾絲一般的Flamboyant Nightfall可轉換藍寶石項鍊、以不對稱設計模擬緞帶線條的Voluptuous Ribbon粉紅藍寶石項鍊，呼應女主人為了參加派對精心打扮、換上華服時既興奮又期待的心情。
第二篇章則以雞尾酒為靈感，是從五彩繽紛的「雞尾酒派對」汲取靈感，例如色調誘人的的Audacious Savor項鍊，是以天然棕色鑽石、錳鋁榴石以及明亮式切割鑽石詮釋威士忌，充滿活潑趣味和沉靜優雅，Lemon Fizz、Lady Pink、Bay Breeze雞尾酒戒更是直接以雞尾酒為名，各色彩寶打造迷你小巧的檸檬片、紅櫻桃和薄荷葉，十分可愛。
其中Joyful Sharing珠寶表更是伯爵邀集琺瑯大師Anita Porchet和荷蘭雕刻大師Dick Steenman聯手打造，在珍珠母貝表盤嵌彩寶，創造出活潑生動的檸檬片和薄荷葉，並覆上以半透明琺瑯，彷彿飄浮在上面的冰塊。另一款Festive Sharing珠寶表採用了內填琺瑯、金箔琺瑯、微繪等多種工藝，令人歎為觀止。
第三篇章則是以歡樂派對的夜晚為主題，Exalting Dance海水藍寶石項鍊、Treasures藍寶石項鍊與戒指，以寧靜的藍色寶石與晶瑩閃耀的鑽石，勾勒帶著滿滿愉悅的心情和豐收的情感返家歸途，抬頭仰望寧靜深夜的滿天星斗，既幸福又浪漫。
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