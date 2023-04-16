言承旭在冰天雪地裡拍攝《夏花》，私下不失童心玩很high。（戲夢堂國際娛樂提供）

言承旭（左）與徐若晗在《夏花》的戀情感動無數觀眾。（摘自官微）

言承旭在《夏花》展現不同魅力。（戲夢堂國際娛樂提供）

言承旭與徐若晗主演的《夏花》在大陸熱播，不少粉絲是衝著言承旭看《夏花》，但他接受本報專訪時表示，「《夏花》不是看我，是看女主角的部分！女主角何冉的樂觀、想要活得精彩，真的很動人！」強調看完這部戲，一定會有不同的感動。

言承旭表示，《夏花》跟自己過去的作品相比，是很不一樣的戲，這次是會被女主角的精神感動；他當初看完劇本後有天醒來就想著「如果今天就是最後一天？你想做的事還是會覺得以後再做？」尤其疫情之後，看了太多無常，發現很多事根本「沒有以後」，於是他在筆記本上寫下：「要把每一天當成最後一天」，他想用這句話來鼓勵自己！

網友覺得《夏花》是開放式結局，言承旭個人則覺得是偏向悲劇，「雖然是悲劇，但人生就是這樣，我們的人生本來就都是由太多錯過、遺憾不斷累積而成，但有時遺憾也有它的美，這樣的劇，會帶給你很多反省 、學習，這部戲帶給觀眾最大的提醒與功課，就是要像女主角，不管你是幾歲，20幾、30幾、40幾歲，遇到很愛的對象，都可以像生病的何冉這麼勇敢，就像沒有明天一樣，勇敢做自己想做的事！

他說，人生只有一次，尤其經歷疫情，體會過很多人生無常，看到一些朋友或其家人離開，更有感觸，「每個人都應該像女主角一樣勇敢、追求想過的人生，而不只是爸媽或朋友告訴你應該怎樣過、你就怎麼過，人生是自己的啊！就勇敢去做吧，為什麼要在乎其他人的意見或塞給你的價值觀？這就是《夏花》好看的地方！」

言承旭說，《夏花》讓他學習到女主角的勇敢、不怕輸，「以我現在40＋這樣的年紀，剛好可以跟更多年輕人分享，人生還有很多機會，尤其經歷過這麼多無常之後，你是否願意重新過你的人生？很多人活著卻跟死了沒兩樣，每天過著機器人般的可怕生活， 可能半年後、一年後，還是每天這樣做著同樣的事，到底人生還有什麼可能？你的人生為何總是要讓別人告訴你正確答案？」他覺得應該趁著還有能力，去探索更多人生可能性，也不要怕輸。

他難得在劇中展現健壯身材，裸露鏡頭不少，有特別進行身材管理或做角色功課？言承旭表示，這角色一看人設就是狀態要好，除了健身，他也在劇組安排下特別去學木工、花藝和剪髮，學剪髮還學出興趣來，連老師都覺得他學得很快，他甚至想要自己剪頭髮，「覺得學了一項新技能，也許以後還可以接演髮型師角色！」

他透露，其實連劇中貓咪的漂亮小屋，從畫3Ｄ圖、量角度開始，都是在他在木工場親力親為，自己完成每一道步驟，「累到隔天完全爬不起來，因為實在太操了！」 不過他完全不以為苦，「當藝人不就是想要各種不同的挑戰嗎？這也是作為藝人有趣的地方，我也沒想過有一天自己會做木工、洗頭髮，從中獲得不一樣的成就感，甚至學插花、培養美感，發現美原來這麼有趣」。

許多觀眾誇他在這部劇是「行走費洛蒙」、帥度與魅力爆表，言承旭謙虛表示，費洛蒙是自己平常沒有的特質，對他確實是很大的挑戰，但好演員就是要找出任何的可能性、勇於嘗試，聽到大家看完覺得「原來言承旭也可以這樣」、「有驚喜喔」，肯定他表現還可以，他就滿開心， 覺得辛苦沒有白費，「 如果一直在做重複的事，或演熟悉的角色類型，那才可怕吧！」當初這部戲吸引他最大的誘因，就是角色跟過去的霸道總裁不一樣，挺有發揮空間，也希望自己突然嘗試不一樣的戲路，可以讓很多導演、同行的人看到言承旭也有不同的可能性。

努力挑戰自我、想要多方嘗試的他，也透露今年可能有演出舞台劇的新計畫，「 但因為已經有好幾個工作安排，工作檔期還不確定，仍在開會討論，很希望成真！這次舞台劇劇本跟以往很不一樣，我正在努力爭取，可是手上有已經簽約的劇要拍，一拍就是4、5個月，也不希望讓導演擔心我無法專心拍戲，所以可能會折衷，如果只有幾場我還是可以演，只是無法演出很多場」，他非常期待能讓舞台劇處女秀成真，「在舞台上演舞台劇跟拍戲還是不一樣的，完全不能NG，這對演員來講一定是很棒的經歷！」