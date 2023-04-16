台中市交通局將公車候車亭服務燈的輪椅標誌換成微笑鈴鐺，交通局說，設計發想的背後是因一名母親陪身障孩子搭公車，憂慮招手攔公車的風險，希望能讓孩子更便利，交通局因此推出鈴鐺圖案的智慧服務鈴，目前全市笑臉鈴鐺服務燈已有236座，今年預計再增加120座。

交通局長葉昭甫表示，交通局優化原為「輪椅」標誌的服務燈，逐步更換為笑臉鈴鐺，還完成一位媽媽的期待，發想以搖動鈴鐺發出聲響要求服務的概念設計，成為候車亭新亮點。台中候車亭服務燈按鈕目前分為電梯型、電話型兩種形式，增加「取消」及「刪除」功能鍵，減少誤按造成駕駛停車靠站等不到人的情況，全市現有逾900座候車亭，去年已建置236座笑臉鈴鐺服務燈，今年將再擴大120座。

台中市脊髓損傷協會理事董隆斌說，他以輪椅代步，出門工作、購物，大部分公車駕駛都會依規定提供無障礙設施服務，他也常向客運業者分享經驗，提醒駕駛須加強之處，讓身障者在安全防護下使用友善的大眾運輸環境，服務鈴換新裝不僅是別度高又親切。

台中市立啟聰學校校長王敬儒指出，公車候車亭服務燈「輪椅」標誌改為「黃色笑臉鈴鐺」，避免標籤化，令人耳目一新，感謝交通局貼心，啟聰學校學生大多搭乘學校「交通專車」上、放學，也有些選擇住宿，部分學生由父母接送。至於智慧鈴鐺服務燈是否有助啟聰學生搭車？王敬儒說，有幫助，因啟聰學生以視覺線索為主要聯繫管道，若搭車時能簡便利用燈號標誌，免站至路邊揮手，能提高學生候車安全性。

交通局指出，為讓乘客與公車駕駛善用台中專屬的黃色鈴鐺服務燈，交通局特別到各候車亭宣導，除了身障、年長者按鈕免招手，對駕駛也達提醒效果，一個小改變，創造大便利。