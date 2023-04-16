第133屆中國進出口商品交易會（下稱「廣交會」）4月15日至5月5日在廣州全面恢復實體舉辦，本屆廣交會是歷史上規模最大的一屆，總展覽面積和參展企業數量均創歷史新高。

據界面新聞報導，約3.5萬家企業實體參展，來自226個國家和地區的採購商報名參會，全球47家工商機構將組團參會。隨著廣交會開幕，飯店、民宿、機票等衍生消費也熱了起來。

飯店業首先迎來接待高峰。去哪兒數據顯示，2023年廣交會期間（4／15-5／5）廣州飯店預訂量同比2019年增長160％。

錦江飯店（中國區）粵中區區域相關負責人向界面新聞透露，截止目前，旗下位於場館附近飯店多日預訂率超90％。

如家飯店廣州琶洲會展中心店總經理黃孝銀對界面新聞表示，截至目前，飯店的入住情況非常火爆，4月15日預定率達93％，相比去年同期增長79％。

為了抓住市場機會，充分做好廣交會期間的服務保障工作，飯店在淡季的時候就有序進行了產品煥新改造，梳理好當地的交通線路、旅遊景點門票價格、當地特色等客戶比較關注的內容，做好介紹和應答準備。飯店還為要早起參展的客人提供打包早餐、免費下午茶、免費果盤、並落實洗衣房和停車場等服務配套準備等，以滿足不同客人的入住需求。

場館附近飯店價格也隨之上漲，福州的劉女士今年是第一次參加廣交會，由於缺乏經驗，提前一周預訂飯店時才發現場館附近的飯店價格已經基本翻倍。面對高漲的飯店價格，不少參展商務人士選擇了地鐵沿線、距離較遠的飯店。劉女士就選擇了跨市區在白雲區飯店入住，乘坐地鐵三號線可以抵達場館。

還有一些客人選擇在網上尋人拼房住飯店，上海的張女士就找到一名同為參加展會的女性同伴，入住場館附近價格500元（人民幣）左右的標間，共住宿五天。

不僅是飯店，民宿的生意也被廣交會的熱度帶動。從小豬民宿平台的數據瞭解到，截至4月11日，中國進出口商品交易會展館成為平台搜索的熱門關鍵詞，位列廣州區域搜索排名前五。

受供需影響，廣交會期間琶洲國際會展中心附近民宿訂單量環比增長3.2倍，價格也在動態變化，整體呈上漲趨勢，浮動區間約8％-25％。房源預訂的主要客群為80後及90後的商旅人群，帶有「交通方便」「商圈配套」「可辦公」「可做飯」「有停車位」標籤的兩居室民宿最受商旅人士青睞，訂單平均間夜6.3天。

不過，據《廣州日報》報導，廣州地區飯店行業協會秘書長鄭穗寧表示，今年廣交會的飯店住宿並沒有達到疫情前的漲幅水平，「與2019年前廣交會期間的住宿價格相比，今年飯店住宿性價比更高，只比淡季略有上浮。」

大陸商務部副部長盛秋平在大陸國務院新聞辦新聞發佈會上表示，把全年定位為「消費提振年」，確定了「全年樂享，全民盛惠」主題，安排近300場活動，做到「月月有展會」。

4月份至今，除廣州廣交會外，海口消博會、成都春糖會等展會也相繼舉辦，帶動了當地機票、飯店恢復，多地迎來商務消費旺季。

去哪兒大數據顯示，2023年消博會期間（4／9-4／15）海口飯店預訂量同比2019年增長80％，2023年春糖會期間（4／6-4／12）成都飯店預訂量同比2019年增長1.4倍。從預訂商圈中看，去哪兒平台上廣交會、消博會、糖酒會核心商圈飯店平均房費達576元，其中4-5星飯店同比漲幅最高達兩成。

商務交通出行預訂熱度也在攀升。去哪兒大數據顯示，京滬、京廣、滬深為主的商務幹線恢復速度排在全大陸前列，除了珠三角地區、長三角地區航線預訂量恢復較快外，成渝地區出行恢復增速排名前列。

去哪兒大數據顯示，截至目前，2023年消博會期間（4／9-4／15）前往海口的機票預訂量同比2019年增長三成，2023年廣交會期間（4／15-5／5）前往廣州的機票預訂量已恢復至2019年同期水平，2023年春糖會期間（4／6-4／12）前往成都的機票預訂量同比2019年增長六成。

從出發地機票預訂量城市佔比中看，去哪兒平台中北京、上海、杭州、廣州、成都等經濟較為發達地區的商務人員流動率較高，該地區機票預訂佔比均在10％以上。