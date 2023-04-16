每個人都有不同的生活態度，有些人天生喜歡成為焦點，不成為第一名不甘心，但也有些人更喜歡低調度日，不願意和他人起衝突。命理網站《星座巫師》分享，天秤座、水瓶座和射手座的人不愛爭搶，但這種淡定、佛系的心態，反而讓他們默默收穫到更多東西。

▎天秤座

天秤座不喜歡爭搶，無論面對什麼狀況，他們都能做到優雅地克制，因為他們擔心有人因此受傷，所以有時就算要犧牲自己的利益，他們也不想和對方起衝突；天秤座沒有什麼野心，只想過好踏實的生活，這樣淡定、佛系的個性，也為他們帶來好人緣，在需要幫助時，總有朋友願意挺身而出。

▎水瓶座

水瓶座的個性獨立又自主，遇到困境時總能獨自解決，很少會麻煩別人，他們也不喜歡為別人帶來困擾；水瓶座追求的東西較為純粹，不在乎權力與名利，做什麼事情都遵循內心所想，因此情緒很少大起大落，不愛爭搶的他們只想抓住屬於自己的人生。

▎射手座

射手座個性灑脫、愛自由，不喜歡被束縛，他們只想安分地做好自己的事情，對於得失不會太計較，因為他們相信，屬於自己的東西，就算過程比較艱辛崎嶇，最後也還是會回到自己身邊，也因為這種心態，射手座常常在無形之中收穫到更多東西。