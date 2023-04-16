The Polar Bear scorched this one 🔥 pic.twitter.com/NEBMxPqH8G — New York Mets (@Mets) April 15, 2023

運動家日籍投手藤浪晉太郎連續3戰吞敗，16日在主場迎戰大都會，藤浪挨了兩支全壘打，同時繳出6局失3分的「優質先發」，無奈運動家打擊無力，大都會仍以3比2逆轉勝。藤浪目前0勝3負，自責分率11.37，這和他今年春訓3勝0負的狀態差距甚遠。

大都會林鐸（Francisco Lindor）首局上就有二壘打，但是沒有造成傷害，3局上運動家二壘手坎普（Tony Kemp）以美技沒收大都會的安打。反倒是運動家在2局下以安打和犧牲打先拿兩分。

4局上，藤浪失投的滑球被阿隆索（Pete Alonso）轟成421呎陽春炮，阿隆索以7轟暫居國聯全壘打王。藤浪投完前6局運動家仍以2比1領先。7局上運動家沒有換投，藤浪塞內角的四縫線被坎納（Mark Canha）逮中，414呎的陽春炮！大都會追平比分，接著藤浪投出四壞保送，被總教練換下場，後面中繼投手被尼莫（Brandon Nimmo）擊出安打，失掉的分數算在藤浪頭上，讓他吞下敗投。

要在運動家贏球是非常困難的，他們本季是大聯盟最低薪的球隊，團薪僅有5800萬美元，他們打定主意繼續擺爛，季外以1年325萬美元簽下藤浪，也是想要省錢。去年運動家60勝102敗，觀眾也跑光光，成為美聯票房墊底球隊，本季3勝12敗，藤浪的大聯盟首勝可能還有得等了。