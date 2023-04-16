言承旭讚張鈞甯對朋友很有義氣。（資料照）

言承旭透露人生益友讓他變得更好。（戲夢堂國際娛樂提供）

言承旭透露人生益友讓他變得更好。（戲夢堂國際娛樂提供）

言承旭曾說過還好有林依晨、張鈞甯這些好朋友，讓他不至於迷失人生方向，他受訪時坦言，「認識依晨、鈞甯她們後，我變得更強大！因為看到她們對很多事的熱情與追求，我也會見賢思齊，覺得『不行，我要像她們一樣』，提醒自己不能回到重複性、機械化、每天就是吃三餐、做同樣的事的生活！如果不改變，你永遠發現不到這世上有很多有趣、很棒的人和事，等著你去探索！」

言承旭說，看到林依晨入行很多年，卻還是很專注一直在朝目標在走，就會被她的熱情影響，「變得也想要跟她一樣，找到心裡面的對表演某一種熱愛，不會因為結婚、生小孩或其他事而改變，永遠都知道你想要做這件事，把這當成人生很重要的事，因為你知道你是真的喜歡、渴望，所以才會堅持！」

他在疫情期間花1年上表演課，和林依晨成為鳳小岳創辦的台北邁斯納表演訓練班同學，談起想做這件事的初心，「為了找自己！我當時一直在思考為什麼要進這行，只是在接工作賺錢嗎？我進這行的初心到底是什麼？我做得好嗎？不夠好，還有什麼辦法變得更好？剛好聽到一些很棒的藝人跟著紐約來的老師上課，就決定報名上課了」。

言承旭從表演課獲得很多收穫，同學的上課作業、課堂表演，常常讓他好感動，覺得被刺激也被鼓勵到，「看到很多熱愛表演的藝人朋友的認真、對表演的渴望，當下就有很多不同的感受，也被影響，讓我更喜歡演員這件事，也發現原來表演還有更多功課可以做，還有無限探索的可能性」，雖然過程中也曾被表演課老師罵到有點想放棄，但幸好有林依晨這樣的好朋友鼓勵他，幫助他撐過低潮期。他坦言以前對表演的認知沒那麼完整，現在的他拿到劇本角色，已開始會想到如何做角色塑造。

除了林依晨與張鈞甯這兩位人生益友，其實言承旭這兩年的好友名單，又多了20多年前合作《流星花園》時曾傳不合的徐熙媛（大S），在兩人「都長大了」後，曾私下不對盤的「道明寺」、「杉菜」在彼此事業或感情低潮時反而會相互鼓勵；被問起關係的轉變，言承旭說，其實他過去一直沒有覺得兩人關係不好， 「我上陸綜《披荊斬棘的哥哥》時，我們曾經通了一個很長的電話，她鼓勵我、分享很多經驗，因為某方面熙媛懂的東西比我多，而她且真的很不吝嗇跟我分享」。

通完那次電話，言承旭覺得很溫暖，「其實，熙媛一直是很溫暖、樂於分享與鼓勵朋友的人！每次叫她『杉菜』，她就會出現！」他真誠地說：「是我要謝謝她！這麼多年來還是不離不棄，熙媛跟鈞甯很像，都對朋友很有義氣，當你有任何需要時，她們一定會出現、隨時都會在！她們讓我覺得自己怎麼那麼幸運，可以有這麼好的朋友！」