馬來西亞一名250萬追蹤的華裔男網紅兼品牌創辦人View Chi，最近遭同為網紅的妻子Shermine爆料婚內出軌女員工，丈夫不但以直播帶貨壓力大為由，狂甩她巴掌，還逼她吃春藥「助興」拍性愛影片，甚至找人3P。如今此事在大馬鬧得沸沸揚揚，Shermine表示將全力爭取撫養權，同時也要求警方能夠出手保護：「我怕他會殺了我，因為他現在瘋了」。

根據《星洲網》、《中國報》，馬來西亞華裔知名男網紅View Chin被妻子Shermine在臉書發文爆料，在生下第3胎時他勾搭上工作了5年的女員工Mira、她憤怒對擁有40萬粉絲的Mira：「我給妳工作、供妳機會，但我並沒有同意把我的男人給妳。」接著Shermine上傳一張Mira親吻丈夫的甜蜜合照，並表示去年丈夫買生日禮物送她時竟然還和Mira在一起，當時她以為丈夫還愛著她，所以兩人並未離婚。

之後她又上傳丈夫以直播帶貨壓力大為由，狂甩巴掌的影片，Shermine聲稱，丈夫Chin工作不順以及壓力大時，逼她吃下春藥後發生性關係、並拍下性愛影片，而她吃春藥後就會神智不清，有時會發現早上醒來後整身烏青，在某次吃藥暈倒後，醒來才發現丈夫有帶人回來酒店進行「三人運動」。

事後，丈夫威脅她簽下離婚協議書、逼交出兒女撫養權，否則就會不給錢、阻止接下廣告，切斷所有經濟來源，還會公開性愛影片，而一旦毀約就得賠償5萬令吉（約新台幣34.7萬元）。由於夫妻倆同是直播主，Shermine被逼迫在辦公室和丈夫假裝很恩愛，以此維護丈夫「好男人」的人設，且為了讓女員工Mira繼續幫助直播工作，她也被迫假裝善待對方，三人甚至經常一起用餐，只為了不要讓丈夫家暴她出氣。

這起誇張的家暴案在馬來西亞網路社群掀起激烈的討論，Chin要求Shermine回家，不過Shermine卻直接將丈夫封鎖，「我不會再中計了」，她表示將全力爭取撫養權，同時也要求警方能夠出手保護，「我怕他會殺了我，因為他現在瘋了」。

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