大陸籍柯姓男船員14日晚間私自離船，跑到旗津區找台灣籍女友人喝酒聊天，深夜送女友人到渡輪站搭車時遭警攔查。由於隔天就要出海，柯男擔心走不了，緊張對警狂喊「大家都是同胞！」旗津派出所員警不予理會、堅持酒測，測得酒測值0.26毫克，當場上銬送辦。

旗津所長楊俊豪、警員王鴻堯前夜巡經旗津區大關路時，見一男一女騎機車未戴安全帽，將2人攔下。員警發現，騎機車的柯男渾身酒氣，柯男心虛不斷大喊「大家都是同胞！」示意員警放他一馬。

警方不為所動，解釋完酒測值相關罰則後，拿出全新的酒測器吹嘴，要柯男自己拆包裝使用，接著依法施測。柯男一吹，酒測值達每公升0.26毫克，顯已無法安全駕駛動力交通工具，被依公共危險罪嫌移送法辦。

員警聽柯男口音不向本地人，一問之下他才坦承受雇於停泊在高雄港的一艘漁船，即將在15日駛離，台籍友人黃姓女子為他餞行，他便私自下船，身上也沒有相關申請許可上岸入境的文件，違反漁船船主境外僱用及接駁暫置大陸地區漁船船員許可及管理辦法，員警將函請業管機關裁處。