肚子突然發出聲音，除了是肚子餓在叫以外，也可能是腸鳴，安南醫院副院長許秉毅指出，發生腸鳴大部分原因是腸道較敏感，但少數可能是癌症，指出若出現腸鳴合併不放屁、肚子變大，代表事情嚴重了，過去一名護理師就是因為腸鳴又不放屁，肚子越來越大，檢查發現是罹患大腸癌。

許秉毅在《健康2.0》節目指出，雖然大腸癌患者大部分不會出現大聲的腸鳴，但仍有少數病人有較明顯的聲音。他指出，一名45歲的護理師有段時間經常腸鳴，當時不以為意，但突然從某天開始，她出現腸鳴後又接著發出「呱」一聲，像青蛙在叫。

許秉毅說，患者雖然覺得怪，但還是先自行服藥，後來肚子開始逐漸變大，且都沒放屁，覺得情況異常才趕快去急診，最後醫師經過電腦斷層檢查發現，橫結腸的地方有顆腫瘤，診斷是罹患大腸癌。

許秉毅解釋，當腫瘤長大到某個程度會造成腸子部分阻塞，食物、水、空氣過不去，導致前段腸子不停蠕動，發出腸鳴，有時腸子用力收縮讓空氣過去，聲音就特別大，等腫瘤大到把腸子全部阻塞，肚子就會變大。因此要特別注意，如果肚子大起來，合併不放屁，「代表事情嚴重了」；他強調，腸鳴常見於腸胃蠕動太快、暴飲暴食、較容易緊張或便秘問題等，一旦肚子常絞痛、肚子變大又不放屁，就要儘快就醫。