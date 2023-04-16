坊間對於「壯陽藥」存在許多迷思，泌尿科醫師表示，這款20多年前問世的藥物，原是開發用來治療心臟疾病，後來發現竟還能讓陰莖海綿體血管擴張、治療勃起問題。至於何時是最佳服用時機，醫師表示，在性行為前1.5小時吃效果最好，且仍須有性刺激才能導致勃起的效果。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《健康多1點》YouTube表示，常見的壯陽藥就是「PDE5抑制劑」，威而鋼、犀利士及樂威壯都屬於此，原是用來治療心臟病，因它可使血管擴張，用以預防心絞痛、心肌梗塞，後來發現有助於海綿體充血、治療勃起，登山前服用還能預防肺動脈高壓問題。

邱鴻傑表示，PDE5抑制劑不只作用於陰莖海綿體，在攝護腺及膀胱都有接收器，可改善攝護腺肥大，且可避免膀胱過動症問題，因此除了有勃起障礙的男性可服用外，頻尿、急尿、排尿速度緩慢者都能因此藥而明顯獲得改善。

針對許多人疑惑「是否吃下後就會勃起？」邱鴻傑回答並不會，仍必須要有「性刺激」才會硬挺，若無性刺激，就不會有任何反應。至於怎麼吃最有效益，性行為前1.5小時服用效果最好，此外，空腹吃效果最好。

邱鴻傑並提醒，並非人人都適合服用壯陽藥，心血管疾病患者在病況不穩定前不宜吃、剛做完心導管者6周內也別服用；此外，長期服用硝酸鹽類藥物者也先避開PDE5抑制劑，以免導致突然間低血壓會危害健康。