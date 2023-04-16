2024總統、立委大選擂戰鼓，民進黨主席、總統參選人賴清德正式啟動組織戰，周末赴台南、宜蘭參加信賴台灣之友成立大會。民進黨高雄立委許智傑16日指出，他已火速在選區內掛上與賴清德同框的形象看板，展現團結態勢，成為賴清德被提名後，首位換上合體看板的高雄立委。

民進黨中執會4月12日正式提名副總統賴清德成為第16屆的總統候選人，賴清德也迅速凝結黨內共識，立下2024總統大選勝選及立法院過半的目標。此前，無須初選的基層民代紛紛啟動「看板戰」助攻賴清德，即便是不爭取連任的基隆立委蔡適應，也早早掛上「信賴台灣，基隆應援」的形象看板。

許智傑說，賴清德在高雄擁有非常良好的形象，之前他過年的第一波看板合體賴清德與高雄市長陳其邁，迴響極佳，地方鄉親對於賴清德抱予高度的肯定和支持，也認為賴清德有能力可以率領台灣，走向國際。

許智傑提到，面對年底大選，民進黨已做好完全的準備，迎接任何挑戰，包括他在內的所有民代，都會當賴清德的分身，「我們有信心、會小心、戰戰兢兢來贏得年底總統大選及區域立委選舉！」