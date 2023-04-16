職棒球隊樂天桃猿上月正式宣布，南韓啦啦隊女神李多慧加盟「樂天女孩」，近日迎來初登場應援的她，已成為本季賽事中最大的「嬌點」，但其他樂天啦啦隊成員也不惶多讓，當中長相甜美被封為「空靈系女神」的孟潔，在社群上分享她在場邊熱舞的影片，超辣舞姿加上電力十足的笑容，讓粉絲瞬間爆動。

孟潔昨（15）日在IG分享她身穿黑色背心搭配短裙、皮靴在場邊熱舞的影片，性感火辣的造型，讓她的傲人上圍與纖細的螞蟻腰一覽無遺，而這次她拋開過去清純甜美的形象，難得展現出性感的一面，片中隨著節奏擺動身體，邊跳邊對著鏡頭放電的模樣，讓影片上傳沒多久就吸引上萬網友朝聖。

然而，許多粉絲看到後紛紛留言「超電的」、「喜歡你，好好看」、「這套衣服太美」、「什麼多慧我不知道，孟潔最高」、「火辣辣的仙女孟潔」、「愛舞更愛孟」、「好性感！喜翻」；此外，孟潔還加碼分享了多張穿連身樂天新制服的模樣，展現啦啦隊充滿活力的一面。

事實上，長相甜美可愛的孟潔，先前因擔任知名運動實鏡節目《全明星運動會》籃隊經理而受到關注，之後更獲選為今年經典賽的「經典女孩」之一，且中華隊11比7成功擊退義大利的比賽中，在場邊她與藍藍相擁喜極而泣的畫面曝光後，也引來許多球迷粉絲盛讚「真心投入」。