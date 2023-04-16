不少外國人大讚台灣人很有人情味，在台灣擔任模特兒的烏克蘭美女Diana表示，3年前遇到新冠肺炎爆發，導致工作零收入，她絕望地在超商吃東西時，男店員塞一張紙條鼓勵她，她有了想到超商工作的想法，除了把暖心延續下去，也希望能成為他人黑暗中的燈塔。

不要鬧工作室昨（15）日於YouTube上傳最新影片指出，Diana在台灣當模特兒，3年前因新冠肺炎導致工作暫停，幾乎零收入的她，面臨人生黑暗期。當時她到常去的便利超商買東西吃，男店員看她一臉沮喪的樣子，給她一張手寫便條紙，上面寫「人生會有高潮低潮，低潮之後一定是高潮」，鼓勵她打起精神。

Diana表示，字條讓她心情變好，工作也慢慢順遂，「若還有機會，我想跟那位男店員說謝謝。」她感謝台灣給她工作，因此想要在台灣待得更久，也想更了解台灣人，但她知道模特兒的工作無法做一輩子。

Diana說，若有機會想去便利商店工作，在那裡可以遇見各式各樣的人，她希望能將男店員暖心的舉動延續下去。同時她也大讚台灣24小時的便利超商就像是深夜裡的燈塔，讓很多人凌晨收工後，也有東西可以填飽肚子，她認為這是一個很好的商機，想把24小時超商帶回烏克蘭，「我覺得這在烏克蘭會是一個很好的生意，搞不好我可以當起頭人。」

Diana聽說在超商工作不容易，店員要學的東西很多，「但我不怕吃苦，我在烏克蘭也有餐廳打工經驗、醫院打掃等，我什麼都可以做」。