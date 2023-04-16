新竹市警第一分局今天在指澤宮「愛要大聲說」比賽現場，向學生們作反詐、識詐宣導。（警方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市廣澤慈善協會16日在指澤宮舉辦「愛要大聲說」競賽，參加對象為竹市國小學生，比賽結果由大庄國小5年丁班王同學以130.9分貝拿下冠軍，而飛機起飛時離地100公尺的引擎聲量則是130dB（A）；新竹市警第一分局為讓孩子從小培養「識詐」能力，也在現場作「反詐宣導」。

廣澤慈善協會指出，舉辦「愛要大聲說」競賽是希望能藉由文字傳源及口語表達，促進學子們常懷感思之心，並勇於表達自己內心世界，將自己的感受和思想傳達給他人。

透過這樣的比賽活動，幫助學生們更好地了解自己，坦率地表達自己，培養他們的表達和溝通能力，促進他們的全面發展。

主辦單位表示，出席參加並完成比賽活動學生均可獲得文具商品200元禮券，競賽方式則依據喊出「我愛你」的音量分具高低，作為評比標準，錄取前20名頒發文具商品禮券。

此活動吸引新竹市8所國小400名學生參加，其中大庄、竹蓮、虎林、舊社、載熙及青草湖國小都由校長親自帶領學生參加活動，也上台對學生及家人大聲說出我愛你，現場充滿歡樂氣氛。

比賽結果由大庄國小5年丁班王同學以130.9分貝抱走冠軍，而依據環保署「噪音小百科」中指出，人類說話的聲音差不多是60分貝，飛機起飛時的引擎聲，離約100m處，約高達130dB（A），通常音量小於50分貝時，會讓人覺得舒適寧靜、注意力集中，並且心情愉快。

新竹市警察局第一分局也借此活動宣導常見詐騙案類手法「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等6項，以及近期「全民普發6000元」已有詐騙集團註冊偽冒網站，警方再三強調「一定要認明網址，來源不明連結絕對不要點」，也提醒民眾，如遇可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線。

希望讓參加活動學生從小培養「識詐」能力，詐騙集團手法不斷的推陳出新，唯有透過不斷地宣導才能有效遏止詐騙的發生，警方將會持續進行反詐騙的宣導活動，並且會不斷地用新的方式、場所，讓更多的民眾能夠接收到識詐訊息，提高防詐的能力，守護民眾財產安全。