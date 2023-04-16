台北市長蔣萬安13日首度赴議會進行施政報告並備詢，不少議員針對蔣萬安選前承諾進行檢視，其中6個月內增加500張長照病床，更被關心是否跳票。衛生局長陳彥元說明，已經規劃好500床以上，但仍需要配合人力佈建等，目前推估6月底將增加240床實體床位。民進黨議員林延鳳炮轟，坐實政見跳票卻不道歉，就是「騙票不負責」。

蔣萬安選前發布政見，喊出6個月內增加聯合醫院500張長期照護床。然蔣上任後衛生局長懸缺2個月，國民黨議員秦慧珠先前就曾擔憂，找不到衛生局龍頭，該如何實現長照三箭？民進黨議員王閔生也質疑，目前長照床數進度如何？6個月有可能達成？林延鳳則批評，「你的6個月500床，絕對跳票，百分之一百跳票。」

陳彥元回應，規劃上朝進程在做，蔣就任時已經開始規劃、編列預算並進行工程改善等，是連續性進程，部分床位6月底前可以完成，廣慈博愛園區已有32床，4月松德院區擴增7床，6月忠孝院區也會增加一批，加上急性病床轉長照病床的數量，推估6月底共增加240床實體床位。

陳彥元補充，12月終於改好的陽明院區、仁愛院區會再增加80床，明年底再增加3、40床。現在早有規劃500床以上的方向，但仍須配合人力佈建等。第一次追加減預算編列新台幣8300萬元，明年也會編列工程預算補足差額，未來仍會持續評估床數。

林延鳳痛批，衛生局的發言形同宣告蔣「跳票確定」，計畫從僅「畫大餅」進階成「畫大餅包小餅」，且僅在紙上談兵，蔣萬安選前亂開政見支票，選後又讓衛生局長懸缺2個多月，督導衛生局業務的副市長林奕華也遲就任1個多月，讓基層公務員像無頭蒼蠅一樣六神無主，如今蔣坐實政見將跳票卻不道歉，就是「騙票不負責」的行為。

林延鳳質疑，哪個院區拓展多少床位、各月份目標值、照顧人力如何到位等，衛生局都未交代，且是否裁減其他種類病房之床數，造成「病床大爆滿」？聯醫「床位轉型」依法需提報衛福部，但有關試辦計畫根本還沒動筆，更令人擔憂，蔣市府會否在最後一刻才提交？