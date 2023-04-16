全台規模最大的咖啡市集高雄「珈琲與花物語」與高市府觀光局搭配的策展團隊「森之市」邀請台、日、泰350攤知名品牌前來高雄展出，活動首日就吸引超過8萬人到場共襄盛舉，民眾也在活動過程中，透過咖啡看到世界，體驗到「用一杯咖啡旅遊吧」的活動核心理念。

高市府觀光局長高閔琳表示，珈琲與花物語市集將台、日、泰超人氣咖啡品牌和周邊咖啡相關器皿、古道具、花藝以及甜點、餐食與風格選物等集合在一起，每個攤位店主的擺設都很用心，還沒來的民眾請好好把握16日最後壓軸場。

觀光局說明，「珈琲與花物語」活動於15日下午2時正式開始，但1時許就開始湧入大量人潮，來自日本大阪心齋橋西區新町的 Mel Coffee Roasters、東京的人氣咖啡館 Glitch Coffee ＆ Roasters、東京藏前區知名咖啡烘焙店 Leaves Coffee Roasters等攤位都出現大量忠心粉絲排隊，排隊人潮也一直沒有中斷。

觀光局提醒，活動首日在下午3時許周邊停車場因活動人潮都已滿載而無法停車，強烈建議大家搭乘輕軌至美術館站、內惟藝術中心站，或搭乘台鐵至美術館車站、內惟車站，再步行約10分鐘到活動會場，也剛好可以趁著周末的好天氣到高雄各景區走走。