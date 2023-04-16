高雄一名吳姓男子先前與女性友人在住處騎樓喝酒聊天，未料吳男醉後竟脫序觸摸友人的胸部，慘被對方報警追究法律責任。高雄地院審結，吳男依犯性騷擾罪，遭處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決書指出，吳姓男子與A女為朋友，2021年12月21日晚間2人在吳男住處騎樓下喝酒，未料吳男竟趁A女不注意之際，先是伸出右手搭上A女的右肩，隨即以左手短暫搓揉A女的胸部，A女當場嚇傻並起身要離開，還因此跌倒而導致臉上及四肢有多處擦傷，事後A女不堪受辱，前往警局報案，向吳男追究法律責任。

高雄地院審理時，A女證稱，她當下清楚知道吳男在幹嘛，被觸碰時也有感覺，被搓胸部時因為嚇到而未能及時反抗，並非因為喝酒導致反應慢等語，故法官認為，A女當下仍有意識，吳男的行為僅構成性騷擾，而非乘機猥褻。

法官指出，吳男與A女為朋友關係，但吳男卻因一時衝突，趁著A女無法抗拒之際，做出偷襲式的性騷擾行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，造成A女身心受創，考量吳男迄今未取得A女諒解，坦承犯行等一切情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

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