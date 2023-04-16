為加速新竹市香山工業區產業活化及精密園區轉型升級，香山工業區服務中心秉持「攜手產業，全力轉型」的精神，在企業財務資金、人力需求、技術升級、產業轉型等面向上導入專家訪視與輔導及一站式客製化服務等協助，支持產業轉型升級，竹市府要做企業最有力的靠山！

市府產發處長許智堡表示，市長高虹安重視產業轉型升級的工程，希望高科技服務能協助香山產業進一步活化升級，而香山工業區廠商大多以傳統機械加工為主，技術較為基礎型態的傳統產業，不少以提供竹科園區廠商服務為主要業務。

市府為鼓勵產業轉型及升級，例如運用推動立體化方案以提高容積，提供廠商獎勵作為轉型智慧化、技術升級的誘因。

同時，結合產官學研單位，媒合投資者與企業，讓產業轉型升級以精密機械、智慧製造等為主要方向，轉型為兼具生態、低汙染、智能化精密工業，也能大幅提高園區產值、就業機會與薪資水準，朝向「香山精密園區」為目標，以符合市場的變化及需求，以技術差異建立品牌價值。

產發處說明，為加速廠商轉型，服務中心積極協助廠商相關文件申請，提供一站式客製化服務，企業若有需求可洽詢新竹市香山工業區服務中心窗口，連絡電話：03-5401788。