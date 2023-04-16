啦啦隊女神琳妲（林羿禎）昨（15）日出席運動品牌活動，除了被問到新團員李多慧，她也分享過去曾被瘋狂粉絲追求，不僅照三餐問候，還逼迫她發文致謝，讓她受不了開轟。

琳妲昨（15）日出席活動時被問到「有沒有遇過瘋狂粉絲？」，她則透露曾有一個粉絲照三餐問候，一開始想說可以跟粉絲當朋友，「結果他竟然開始把我當作他的女朋友，送我東西還要PO文給他看」，讓她超傻眼。

後來琳妲無法忍受，直接翻臉對該粉絲說：「你真的超煩的！」沒想到對方卻惱羞成怒，威脅要拿硫酸潑她，但當時還年輕，沒有想說要報警，只是將對話紀錄截圖公開在臉書上，「請大家幫我注意這個人」，最後就沒有再遇到該粉絲了。

此外，被問及李多慧時，琳妲則表示今（16）日才會跟對方同台，讓她覺得很興奮，「李多慧真的跳超好！女孩在她旁邊壓力超大，韓國舞蹈水準很強，相當期待」。

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