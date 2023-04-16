國民黨主席朱立倫（中）16日赴新北市中和華新街，參加緬甸浴佛祈福迎新年活動，以灑淨取代潑水，慶祝緬甸新年。（黃世麒攝）

國民黨總統人選民調傳出將不公開，國民黨主席朱立倫今天參加中和緬甸浴佛節活動時表示，既然都已經決定徵召就是徵召，不必創造很多議題，一定會徵召最強候選人，國民黨大家團結一致、團結勝選，他也呼籲，故意長他人志氣、滅自己威風的事都不要做，這是綠營的陰謀不要中計。

朱立倫說，國民黨除了黨內同志以外，都要結合泛藍朋友與非綠朋友，侯友宜市長是黨內同志，其他泛藍朋友非綠朋友都要努力團結起來。

朱立倫今重申，一定會徵召最強候選人。（葉德正攝）

對於整合非綠被民眾黨認為在吃豆腐，朱立倫指出，大家共同目標都是台灣好，讓下一代過好日子、兩岸安定和平，這個決心大家應該都要有的，柯文哲現在在美國訪問，希望一切順利，未來還有一段路要努力，大家持續努力。

國民黨鄭麗文認為整合黨內外應該是由總統候選人去做，黨別再拖延徵召提名時間。朱立倫強調，國民黨過程中都是努力團結、爭取更多朋友，避免製造任何敵人。

他強調，過程中希望大家同心協力，多做一些團結有力的事情，少做可能製造內鬥紛擾的事情，這個時候只要能夠團結任何朋友都是好事，不只是總統候選人，立委也是如此，就像他身邊的立委林德福不會說只要國民黨支持他就好，他會希望泛藍、非綠朋友與能為台灣好、為中華民國好的朋友都要支持， 希望大家秉持這樣的心，少製造任何造成敵對的對象，黨跟主要候選人都有這樣共識一起努力。

對於卡侯疑慮，朱立倫指出，每天都要聽這些造謠、中傷、惡意抹黑的文章是聽不完，綠營在網路上專門希望破壞國民黨， 甚至故意長他人志氣、滅自己威風的都不要做，這是綠營的陰謀不要中計。