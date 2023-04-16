總統蔡英文出訪友邦、過境美國後，大陸不只祭出連日的環台軍演，更針對台灣對大陸的貿易限制進行貿易壁壘調查，國民黨立委賴士葆直言，這就是民進黨執政後藉著惡化兩岸關係來獲取政治利益，最終讓全台民眾嘗到苦果的惡例。

大陸商務部12日公告，就台灣對大陸貿易限制進行2455項產品的貿易壁壘進行調查，但經濟部長王美花在立院詢答時，不僅說自己也是透過新聞新聞得知，且不清楚未來是否會影響到海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的存續，甚至不知大陸是否將進行報復，引起各界批評。

賴士葆今（16）日在臉書表示，大陸對台啟動貿易壁壘調查，稱要依據WTO公平貿易原則來終結對台灣的單向讓利，王美花對此一問三不知，更不知如何因應，就如同農委會主委陳吉仲一樣，面對鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚等被禁止輸陸時束手無策，只能用抗中保台、意識形態來轉移焦點。

賴士葆強調，民進黨執政後持續惡化兩岸關係，藉此來獲取政治利益，如今大陸開始反彈，全民只能共同承擔苦果。