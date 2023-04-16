基隆地檢署日前查獲製毒工廠，查獲的毒品預估上看新台幣10億元。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署日前查獲製毒工廠，查獲的毒品預估上看新台幣10億元。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署日前查獲製毒工廠，查獲的毒品預估上看新台幣10億元。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署查獲利用海運貨櫃走私二級毒品大麻的案件，起獲的毒品黑市價格超過7億元。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署查獲利用海運貨櫃走私二級毒品大麻的案件，起獲的毒品黑市價格超過7億元。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署16日宣布破獲兩起重大毒品案，包括兩座國內製造第三級毒品喵喵的工廠，以及一起海運走私大麻的案件，檢警調起獲新興毒品喵喵成品、半成品700公斤，製毒原料1000公斤，以及280公斤的走私大麻，市值預估上看新台幣17億元。

基隆地檢署表示，4月12日，基檢主任檢察官陳照世指揮保警第三總隊等司法機關，分別在新北市汐止區及宜蘭縣壯圍鄉破獲第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）的製毒工廠。

在汐止工廠查獲新興毒品喵喵成品、半成品達450公斤、製毒原料約400公斤，並扣得大批製毒機具。另外檢警也在壯圍工廠查獲毒品喵喵成品、半成品約250公斤、製毒原料約600公斤，並扣得大批製毒機具。

此二處製毒工廠可製作之毒品數量十分龐大，共計可製成第三級毒品喵喵成品約430公斤，若再依市售每毒咖啡包約摻入0.2 公克的「喵喵」計算，將可製作成近215萬包毒咖啡，製成的毒咖啡包對外販售後，約可得近10億元不法利益。

基隆地檢署將涉案的2名周姓及詹姓男子等3人，均經檢察官聲請法院羈押禁見獲准。

另外，基隆地檢署檢察官吳欣恩也於4月13日，指揮由法務部調查局航業調查處基隆調查站、內政部警察署保安警察第三總隊、新北市政府警察局汐止分局、內政部警政署基隆港務警察總隊等單位，共同組成的專案小組，破獲一起以貨櫃走私二級毒品大麻的案件。

基檢指出，本案共起出二級毒品大麻420包，總重逾280公斤（黑市價格逾7億元），並逮捕主嫌曾姓、周姓及彭姓等男子，3人均經檢察官聲請法院羈押禁見獲准。

基隆地檢署發言人陳怡龍表示，鑒於毒品危害國人身心健康甚鉅，且暑假將至，基檢將持續加強注意轄內不法分子動向，持續查緝製造、走私毒品等嚴重犯行，以確保青少年不致受害。

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