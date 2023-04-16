花蓮高工今年有6名學生成功錄取台電，且每人至少都擁有2張丙級跟2張丙級證照，左起分別張宗閔、廖啓翔、陳閻家睿、莊展權、劉佳欣、童昱瑞。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮高工成立台電專班輔導學生報考徵選，除加強學科知識、指導製作專題、參加證照考試，還開放校內健身房供學生鍛鍊體能。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮高工成立台電專班輔導學生報考徵選，課程內容包括加強學科知識、指導製作專題以及參加證照考試。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣電力公司網羅花東與離島地區在地人才，每年舉辦高職技術類科獎學金甄選，其中花蓮區釋出8個名額中，有6名為國立花蓮高工學生，是全國錄取率最高的學校。校方表示，錄取學生可獲4萬元的獎學金，受訓期間亦有津貼補助，通過考核將正式僱用，意即畢業即就業。

台電自2013年起與在地高中職合作，辦理高職技術類科獎學金甄試，考試內容分為筆試、面試及體能測驗，不過報考門檻高，除需符合相關科系，學業成績更須達到全班前3分之1，且不能有不及格紀錄，因此，花蓮高工電子科教師組成團隊，在夜間開設專班輔導學生報考，加強學科知識、指導學生製作專題、參加證照考試，並開放校內健身房供學生鍛鍊體能。

花工表示，許多參與台電專班的學生自高一時參與培訓，跟著學長練習筆試題目，每人至少具備2張丙級、2張乙級專業證照，且每年平均有4至6名學生錄取，去年人數更高達8人，連同今年6人，迄今已累積51人錄取台電。

台電花蓮區今年釋出8個名額，有6個被花工學生拿下，分別為陳閻家睿、莊展權、童昱瑞、廖啓翔、劉佳欣、張宗閔，其中，陳閻家睿跟莊展權分別以第一、二名之姿錄取。

陳閻家睿擁有堅強的實踐能力和創新精神，國中畢業聽從導師建議就讀技職體系，進入花工後，除維持優異成績，亦積極規畫參加各項電子相關專業競賽，自主學習化工領域知識，經3年累積的努力與實力，今年3月獲教育部綠色化學競賽金牌肯定。

莊展權成績雖優，但體能測驗對體重過重的他來說卻是一項艱難考驗，考前半年下定決心運動減肥，未料期間卻發生車禍，左腳骨折只能拄著拐杖移動，所幸最後改採飲食減肥法，堅持到健身房鍛鍊上臂肌力，成功瘦身12公斤，並通過體能測驗。

校長黃鴻穎表示，考取國營事業不僅是一份工作，更肩負責任和使命，期許錄取的學生未來能各自在崗位上發揮專業、貢獻所學，工作累積5年經驗後到研究所進修，兼顧資歷與學歷。