行政院今年3月20日甫核定「行政院環境保護署氣候變遷局暫行組織規程」，預定4月22日世界地球日成立氣候局，目的在完成環境部組改前先成為專責氣候變遷業務的機關。環保署長張子敬今(16)日指出，目前氣候局的相關人力尚且不足，因此暫緩氣候局的成立，改以「氣候署籌備處」方式辦理，以完成署的籌備工作與人力的補充。

張子敬今日於「淨零綠家園·蔬食無痕家庭日」活動受訪指出，「氣候變遷因應法」在今年初剛通過，但對環境部的審議期程還沒有個底，而修訂的相關子法與業務需要更多人力，加上氣候局若剛成立，結果年底又要變成氣候署，為避免短時間內變動2次，因此暫緩氣候局的成立，改以籌備處來辦理相關業務。

張子敬說，目前行政院仍在審核籌備處的程序，一旦行政院核定通過，籌備處的成立時間依然以4月22日的世界地球日為目標，環保署也會同步啟動初步作業來因應。

至於環境部何時能成立？張子敬說，環保署的組織法日前在立法院審查已經一讀通過，目前正在針對部分法規展開協商，如果這個會期能三讀通過，年底就有機會成立，也希望環境部底下的氣候變遷署、資源循環署等也能一次到位。